Depreme uyurken yakalandı: Panik anları kamerada
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depreme bir vatandaş evde uyurken yakalandı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Bursa’da da hissedildi.
Depreme, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın 5’inci katındaki evinde uyurken yakalanan Umut Erel, panikle koltuktan kalkarken diğer odada bulunan annesi Müyesser Sevinç de (46) koşarak oğlunun yanına geldi.
Görüntülerde tavandaki lamba ile masa üstündeki küçük akvaryumdaki suyun da depremle birlikte sallandığı görüldü.
- Etiketler :
- Türkiye
- Balıkesir Sındırgı
- Balıkesir Deprem