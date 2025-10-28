Depreme uyurken yakalandı: Panik anları kamerada

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depreme bir vatandaş evde uyurken yakalandı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 22.48'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, Bursa’da da hissedildi.

Depreme, Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’ndeki 6 katlı binanın 5’inci katındaki evinde uyurken yakalanan Umut Erel, panikle koltuktan kalkarken diğer odada bulunan annesi Müyesser Sevinç de (46) koşarak oğlunun yanına geldi.

Depreme uyurken yakalandı: Panik anları kamerada - 1 Anne-oğul birbirlerine sarılarak sarsıntının geçmesini bekledi.

Görüntülerde tavandaki lamba ile masa üstündeki küçük akvaryumdaki suyun da depremle birlikte sallandığı görüldü.

