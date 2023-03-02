Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli depremin 248’inci saatinde, mahsur kaldığı binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez taburcu oldu.

Ölmez’in, enkaz altında kaldığı dönemde pelvis (leğen) kemiğinin kırıldığı, bu sebeple bir operasyon geçirdiği ve ameliyatının da başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilmişti. Bu çerçevede hastanedeki tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Ölmez’in son durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar açıklamalarda bulundu.

Ölmez’in enkazdan çıkarıldıktan hemen sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk uzmanı ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapıldığını hatırlatan Ünüvar, "Yoğun bakımda 3 gün kadar tedavi ettik. Yoğun bakım süreci esnasında leğen kemiğindeki sorundan dolayı ortopedi doktorlarımız tarafından o bölgeye bir fiksatör takıldı. Bir yandan da diğer hususlarla ilgili ufak tefek sağlık sorunları vardı, onlarla ilgili de tedaviler yapıldı. Kısa süre içerisinde normal beslenmesine başladı. Serviste de yaklaşık 12 gün kadar takibini yaptık. Bugün de Aleyna’yı taburcu ederek gönderiyoruz." diye konuştu.

