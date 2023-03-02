Depremin 248. saatinde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez taburcu edildi

Kahramanmaraş merkezli depremin 248’inci saatinde, mahsur kaldığı binanın enkazında arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekipler tarafından kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez taburcu oldu.
Ölmez’in, enkaz altında kaldığı dönemde pelvis (leğen) kemiğinin kırıldığı, bu sebeple bir operasyon geçirdiği ve ameliyatının da başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtilmişti. Bu çerçevede hastanedeki tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Ölmez’in son durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar açıklamalarda bulundu.
Ölmez’in enkazdan çıkarıldıktan hemen sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk uzmanı ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapıldığını hatırlatan Ünüvar, "Yoğun bakımda 3 gün kadar tedavi ettik. Yoğun bakım süreci esnasında leğen kemiğindeki sorundan dolayı ortopedi doktorlarımız tarafından o bölgeye bir fiksatör takıldı. Bir yandan da diğer hususlarla ilgili ufak tefek sağlık sorunları vardı, onlarla ilgili de tedaviler yapıldı. Kısa süre içerisinde normal beslenmesine başladı. Serviste de yaklaşık 12 gün kadar takibini yaptık. Bugün de Aleyna’yı taburcu ederek gönderiyoruz." diye konuştu.
"SÜRECİ SAĞLIKLI OLARAK ATLATABİLMESİ İÇİN GEREKLİ GAYRETİ SARF EDECEĞİZ"
Taburcu edildikten sonraki süreçte de Aleyna Ölmez’i takip etmeye devam edeceklerini dile getiren Ünüvar, "Hem tıbbi açıdan hem de psikososyal destek anlamında, Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle çok yakından konuyu takip edeceğiz." dedi.
"BURAYA İLK GELDİĞİMDE ÇOK KORKUYORDUM"
Hastaneden taburcu olan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, hastanedeki tüm doktorlara ve hemşirelere teşekkür ederek, "Çok ilgiliydiniz. Buraya ilk geldiğimde çok korkuyordum. Hiç gelmediğim bir şehir, hiç bilmediğim bir yer. Ne yapacağımı da bilmiyordum ama hiç yabancılık çekmedim. O kadar ilgiliydiniz ki bunun için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Ayrıca, Aleyna şu anda 11’inci sınıfta olduğunu, önümüzdeki sene üniversite sınavına gireceğini ve ileride psikolog olmak istediğini de belirtti.
"11 GÜN BOYUNCA..."
Bir gazetecinin, 11 gün boyunca enkaz altında nasıl kaldığını ve taburcu olması sonrasında nasıl bir yol izleyeceğini sorması üzerine Ölmez, "11 gün boyunca hiçbir şey yiyip içme şansım olmadı." dedi.
Depreme odasında yakalandığını ifade eden Ölmez, "Pek hareket şansım da olmadı. Bir şey yiyip içemedim. Herhangi bir açlık ya da susuzluk hissettiğim zaman uyudum. Genelde uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum." diye konuştu.
Daha sonra ise Ölmez, hastaneden alkışlar eşliğinde ambulansla çıkarak taburcu oldu.