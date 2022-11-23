Depremin ardından Meteoroloji'den Düzce için sel ve su baskını uyarısı

Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan depremde panikle dışarı çıkan vatandaşların gece saatlerinden itibaren başlayan bekleyişi sürüyor.

AFAD, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hasarlı yapılara "kesinlikle girilmemesi" gerektiği vurgulanırken bir başka uyarı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, bugün havanın parçalı çok bulutlu olmasının beklendiği Düzce'de, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, yarın gün boyu ve aralıklarla yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, "Yerel kuvvetli (20-45 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

HAVA SICAKLIKLARI AZALIYOR

25 Kasım Cuma günü bölge genelinde yağışların kuvvetli, Düzce il genelinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 26 Kasım'da yağışların etkisini azaltarak akşam saatlerine kadar devam edeceği, 27 Kasım Pazar günü bölgede parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın yağışla azalması ve mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

