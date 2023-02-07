Depremin ardından Suriye'de enkaz altında doğum yaptı

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Halep şehrinde devam eden kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki hamile bir kadının doğum yaptığı iddia edildi.

Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan bebeğin sağlıklı olduğu belirtilirken, enkaz altından çıkarılan kadının ise hayatını kaybettiği belirtildi.



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SURİYE'NİN KUZEYİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK de yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde depremin vurduğu bölgeleri "afet bölgesi" ilan etti.

Yapılan açıklamada, "Uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, depremin vurduğu bölgelerde yaşayan halkımıza acil yardımda bulunmaları konusunda çağrı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sahada arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, "Suriye'deki halkımıza ve Türk kardeşlerimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.