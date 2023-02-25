Depremin ardından uzmanı uyardı: Bu inanılmaz bir şey

''GÖLÜN DAHA DA ÇÖKTÜĞÜ GÖRDÜK''

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları anlatan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "İlk durağımız Hatay'ın Defne ilçesi oldu. Hemen drone uçurup duruma baktık. Ardından Amik Gölü'ne gittik. Gölün daha da çöktüğünü, çökmeyi sağlayan fayların olduğunu gördük. Daha sonra Kırıkhan bölgesine doğru hareket ettik. Kırıkhan'da aktif fayları çizdik, haritaladık. Ertesi gün İskenderun'u çalıştık, oradan Nurdağı'na gittik. Nurdağı'ndan Samandağ'a döndük. Samandağ'ın Akdeniz'e giren kısmı fayın en ucu oluyor.'' diyerek sözlerine şunları ekledi:

''Proje çerçevesinde merakımız şuydu aslında; bütün fayları haritalamak, faylar nasıl gidiyor? Fay nereye kadar kırıldı? Yüzey nereye kadar kırıldı? Nereden çıktı gitti? Bunu anlamaktı. Fakat Samandağ'da fayın tam bittiği sönmeye başladığı yere doğru olduğumuzu anladık. Orada fay sönümlenmişti. Çok klasik yüzey kırıkları göremedik. Biraz açılmalı, biraz deformasyonlu, yıkımın o hat üzerinde yoğunlaştığı zonu gördük. Fay buraya kadar kırdı diyebiliriz, son 6.3'lük depremlerle de bu kırılma tamamlanmış ve olmuş olabilir. Ekibimizin biri tekrar oraya döndü" dedi.