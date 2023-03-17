Depremin maliyeti 2 trilyon TL

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti yaklaşık 103,6 milyar dolar (2 trilyon TL) olarak hesaplandı. Raporda, bu depremlerin yarattığı maddi kaybın Marmara Depremi'nden 6 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Depremin maliyeti 2 trilyon TL
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, depremin maddi boyutunu ortaya koyan kapsamlı bir rapor hazırladı.

Buna göre, depremlerin maliyeti 2 trilyon TL yani yaklaşık 103,6 milyar dolar.

Rapora göre, merkezli depremlerin yarattığı maddi kayıp Marmara Depremi'nden 6 kat daha fazla.

Depremin maliyeti 2 trilyon TL - 1

Raporda 103,6 milyar dolarlık maliyetin 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una denk geleceği de belirtiliyor.

Toplam kaybın yüzde 54,9'unu yani 56,9 milyar dolarını konut hasarı oluşturuyor.

Kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımın maliyeti 12,9 milyar dolar.

Konut hariç özel kesim hasarı ise 11,8 milyar dolar. Buna imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri ile küçük esnaf hasarı dahil.

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