Depremin maliyeti 2 trilyon TL

Raporda 103,6 milyar dolarlık maliyetin 2023 yılı milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una denk geleceği de belirtiliyor.



Toplam kaybın yüzde 54,9'unu yani 56,9 milyar dolarını konut hasarı oluşturuyor.



Kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımın maliyeti 12,9 milyar dolar.



Konut hariç özel kesim hasarı ise 11,8 milyar dolar. Buna imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri ile küçük esnaf hasarı dahil.

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