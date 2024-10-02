Depremin merkez üssünde binlerce afetzede konutlarının anahtarını teslim aldı

Kahramanmaraş depremlerinden sonra kentte temeli atılan ve inşası tamamlanan köy tipi evler ile zemin artı 4 ve 5 katlı olarak inşa edilen 11 bin 609 toplu konut, hak sahiplerine teslim edilmek üzere AFAD'a devredildi.​​​​​​​



AFAD Kahramanmaraş İl Müdürü Tayfun Temur, afetin ardından kent genelinde 28 bin 872'i kentsel, 12 bin 669'u ise kırsal olmak üzere toplam 41 bin 541 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini ve bunların yapımının sürdüğünü anlattı.

8 BİN 626 ANAHTAR TESLİM EDİLDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan çalışmaların gece gündüz demeden hummalı şekilde sürdüğünü vurgulayan Temur, "11 bin 609 konut AFAD tarafından teslim alındı, 8 bin 626'sının anahtarları teslim edildi, 4 bin 380 afetzede ailemiz ise konutlarına yerleşti." dedi.

