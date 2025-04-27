Depremin ruh sağlığı üzerindeki etkisi: Uzman isimden 7 öneri

23 Nisan 2025’te İstanbul Silivri açıklarında Marmara Denizi’nde meydana gelen deprem, hepimize bir kez daha hayatın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlattı. Depremi yaşayan ve etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Yaşamı sürdürürken, zaman zaman bir deprem ülkesi olduğumuzu unutuyoruz. Ancak yerin birkaç saniyelik sarsıntısı, geçmişin travmalarını, yaşanmış acıları, kayıpları ve belirsizlik dolu soruları tüm gerçekliğiyle önümüze seriyor:



"Bu zamana kadar hiçbir şey değişmedi mi?"

"Yeterli önlemler alındı mı?"

"Şimdi ne olacak?"



Bu sorular, kalbimizde yoğun bir kaygı, huzursuzluk, çaresizlik ve hüzün duygularını tetikleyebiliyor.

Ve bu duygular, tahmin edilenden çok daha doğal.