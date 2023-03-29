Depremin vurduğu 11 ilde doğalgaz abone sayısında dikkat çeken düşüş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun bugün gerçekleşen toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı başkanlık, kurum ve şirketlerin temsilcileri sunum yaptı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası Başkanlığı adına sunum yapan Daire Başkanı Hüseyin Daşdemir, Türkiye genelinde doğalgaz abonesi sayısının 20 milyona yaklaştığını söyledi. Daşdemir, deprem bölgesindeki 11 ilin doğalgaz abone sayısının 2 milyon olduğunu ve bu sayısının Türkiye toplam doğalgaz abone sayısına oranının yüzde 10'una tekabül ettiğini bildirdi.



Depreme maruz kalan 11 ildeki deprem bölgesi nüfusun 13,9 milyon olduğunu hatırlatan Daşdemir, "Deprem öncesi, deprem bölgesinde doğalgaz kullanan nüfus sayısı 7,5 milyondu. Bunun Türkiye'deki toplam doğalgaz kullanan nüfusa oranı yüzde 12. Deprem sonrası bu 11 ildeki konut abonesinin 1 milyon 680 bine düştüğünü görüyoruz. Bunun içerisinde tabii yıkık, ağır hasarlı binalar ve göç etkisi de var" diye konuştu.



"7 BİN BİNAYA DOĞALGAZ VERME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"



Depremin ardından yapılan çalışmalarla doğalgaz arzı anlamında gelinen nokta hakkında da konuşan Daşdemir, "Depremden etkilenen 11 ildeki doğalgaz kullanan toplam 398 bin adet binadan 59 bin adet bina oturulamaz durumda olup geriye kalan 339 bin adet binanın 332 bin adedine halihazırda doğalgaz arzı sağlanmıştır. Geriye kalan 7 bin binaya da doğalgaz verme çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu illerde yaklaşık 148 bin binaya deprem sonrası yeniden gaz arzı sağlanmıştır" bilgisini verdi.



Komisyonda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Milletvekili Suzan Şahin, depremden etkilenen 11 ilde elektrik ve doğalgaz kullanımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı indirim dışında artı bir indirim yapılması talebinde bulundu.



"HİÇBİR FAY HATTINDA HASARIMIZ OLMADI"



Daşdemir'in ardından sunum yapan Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan ise BOTAŞ olarak yapmakta oldukları tüm hatların tamamında 432 noktada deprem fay hattını geçtiklerini ifade ederek, "Bu durum Türkiye'nin tamamında, bunu sadece Kahramanmaraş özelinde söylemiyorum. Kahramanmaraş özelinde söylemek gerekirse de şunu net bir şekilde ifade edebilirim ki hiçbir fay hattında hasarımız olmadı. Hasarımız daha ziyade zemin problemleriyle alakalı sorunlardan kaynaklandığını ifade edebilirim" dedi.



Depremden sonra yaşanan doğalgaz kesintileri hakkında da konuşan Özcan, depremin olduğu andan itibaren Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinin yanı sıra 9 tane de ilçeye gaz arzını durdurduklarını bildirdi.



Özcan, kapatılan hatların tekrar devreye alınmaya engel bir durumun olup olmadığından ve güvenlik risklerinin ortadan kalktığından emin olduktan sonra sistemin tekrar devreye alınmasının önemine dikkat çekerek, "1995 Kobe depreminde yaşanan facianın çok çok önemli bir kısmı depremden sonraki yangınlardan kaynaklıydı. 1995 depreminde 6 bin civarında insan hayatını kaybetti. Dolayısıyla doğalgaz sürecinde bir bakıma sizin çok hızlı bir şekilde sistemi devreye almanız çok önem arz etmekle beraber, bu tarafta, herhangi bir risk olmadan, riskleri ortadan kaldırarak vatandaşları doğalgazla buluşturmak bir o kadar önemli. Dolayısıyla burada bir bütüncül koordinasyonla yürütülen bir süreç oldu" açıklamasında bulundu.