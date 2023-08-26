Depremin vurduğu Hatay'da günlüğü bin 500 TL'ye usta bulmakta sıkıntı yaşanıyor

"İNŞAAT USTASININ YEVMİYESİ BİN 500 TL"



İnşaat ustası Hikmet Karaköse, deprem bölgesindeki iş yoğunluğuna dikkat çekerek, "Bingöl'den deprem bölgesi olan Hatay'a çalışmaya geldik. Burada büyük sıkıntılar var; işçi bulamıyoruz, usta bulamıyoruz. Şu anda bin 500 TL usta yevmiyesi, bin-bin 200 TL arası işçi yevmiyesi" dedi.

"HATAY'DA AŞIRI İŞ YOĞUNLUĞU VAR"



Müteahhit Mehmet Erdoğan da, deprem sonrası yaşanan iş göçüyle birlikte usta bulmakta güçlük çekildiğini ifade ederek, "Orta ve az hasarlı binalarda tadilat başladı. İnsanlar, az hasarlı evlerini tadilat yapıp tekrar oturmaya çalışıyor. Hatay'da aşırı iş yoğunluğu var.

Hatay'daki iş gücünün dışarıya gitmesi de Antakya'da usta ve yardımcı eleman ihtiyacını ortaya çıkardı. O yüzden aşırı bir yoğunluk var, yeteri kadar ekip yok. Şu an Antakya'da yevmiye 1 bin 500 TL ve üstü. Bu paraya yeteri kadar eleman bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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