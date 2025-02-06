Depremin yaraları sarılıyor: 201 bin konut teslim edildi

6 Şubat depremlerinin ardından 11 ili ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor. 2024 yılında inşa edilen 201 bin 580 konut ve işyeri hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı içinse hedef 452 bin 983 ev ve işyerini tamamlamak. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Sadece TOKİ itibariyle 346 bin konutun yapımını başlatmış durumundayız. Bölgede 13 bin ticari birimin inşasını da üstlenmiş durumdayız. Bu yıl sonuna kadar hepsi bitirilmiş ve vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak" dedi. 174 ayrı alanda bin 900 şantiyede, çalışmalar gece gündüz devam ediyor. 182 bin işçi, mimar ve mühendis deprem bölgesini yeniden inşa etmek için çalışıyor.

Sungur, "Deprem ve diğer afetlere dirençli olacak şekilde yer seçimlerini yapıp, yerleşilebilir alanları tespit edip en hızlı şekilde planlarını ve altyapılarını olurturduk." dedi.



Alanlarda arazi ve alan etütleri yapıldı. Fay hatlarına olan mesafe ölçüldü. Sadece deprem riski değil; sel, heyelan gibi diğer doğal afetlere karşı da risk analizi yapıldı. En uygun alan seçildikten sonra da inşaat başladı.

DEPREMLERDE TOKİ KONUTLARI AYAKTA KALDI



6 Şubat depremlerinde TOKİ tarafından yapılan 168 bin konut yıkılmamış ve can kaybına yol açmamıştı. Sungur, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi: "Hiçbir afet öldürmüyor, yanlış binalar, yanlış yerleşimler öldürüyor. Binalar doğru yapıldığında, afetlere dirençli yapıldığında, insanımıızn canını malını korumak mümkün. Bizim bölgede 168 bin konutumuz vardı. Bu depremlere maruz kaldılar ve hiçbir vatandaşın canına malına zarar gelmeden atlattılar" Yeni binalar da aynı yöntemle inşa ediliyor.



Hatay'daki Kurtuluş Caddesi, Uzun Çarşı ve Kahramanmaraş'taki Demirciler Çarşısı ile Kasaplar Çarşısı tarihi kimlikleri ve dokusu bozulmadan restore ediliyor.

40 BİN KÖY EVİ 2025'TE TESLİM EDİLECEK



Yapımı devam edem 40 bin köy evi 2025 yıl sonuna kadar teslim edilecek. Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, "2 bin 551 tane köyde şantiyelerimizde aktif çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizden köy evi yapımı talebinde bulunan 72 bin kişinin köy evi inşaatlarına başladık. 2024 yılı sonu itibariyle 32 bin köy evimizi teslim ettik" dedi.



Sözlerini sürüren Oral, "105 metrekare net 120 -125 metrekare brüt olan evlerimiz 3 artı 1 evlerimiz. Geri dönüşlerimiz oldukça güzel. Çocuk parklarıdır top sahalarıdır. Bu tür sosyal mekanları da yapmayta devam ediyoruz.



Evlerini ve iş yerlerini kendileri yaptırmak isteyenler de destekleniyor. Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında; 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kredi ve hibe veriliyor. Bugüne kadar "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında 17 milyar lira hibe ve kredi desteği sağlandı.