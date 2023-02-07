Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 7 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 7 kişinin gözaltına alındığını 1 kişinin de tutuklandığını duyurdu.

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 7 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (), sonrası sosyal medyada  yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili operasyonları devam ediyor.

Şu ana kadar provokatif paylaşımlarda bulunan 135 hesap yöneticisinin tespit edildiği bildirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 7 şüphelinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1 kişi de tutuklandı.

Öte yandan yapılan çalışmalar sonrası; depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşları suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş 16 adet internet sitesi, resmi kurumların adını kullanan 4 adet platformu hesabı ve 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 adet kripto varlık cüzdana adresi tespit edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı duyuruldu.

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