Depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. Son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Malatya'da konuşan Soylu, depremler nedeniyle can kaybı sayısının 48 bin 448'e yükseldiğini duyurdu.

Soylu, hayatını kaybedenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu, belirtti.

Konuşmasında deprem bölgesinde vinçlerin kiralandığı iddiasına da değinen Soylu şunları söyledi:

"Bugün yine adı kötülükle maruf olan bir gazetede, 'AFAD şu vatandaştan vinç parası aldı...' Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl kiralamış? AFAD'ın hangi vinci varmış? Kamu ise kamu zaten bedava çalışıyor. Özel sektör kiralama ve ihale yöntemiyle çalışıyor. Vatandaşımıza sen evini yık diyen bir taliamat ve talebimiz de yok."