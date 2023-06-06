Depremlerde hasar görüp yıkımına başlanan 7 katlı bina çöktü

Diyarbakır’da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan ve bugün kontrollü yıkımına başlanan 7 katlı bina, akşam saatlerinde çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası cadde tedbiren trafiğe kapatıldı.

Depremlerde hasar görüp yıkımına başlanan 7 katlı bina çöktü

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 231’inci Sokak’ta bulunan ve  merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Abdullah Apartmanı’nın sabah saatlerinde kontrollü yıkımına başlandı. Apartmanın bir bölümünün yıkımı gerçekleştirilirken havanın kararmasıyla çalışmaya ara verildi.

Akşam saatlerinde binanın büyük bölümü kendiliğinden çöktü.

İhbarla bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

Enkazın bir kısmının savrulduğu cadde güvenlik amacıyla trafiğe kapandı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken enkazın sabah kaldırılacağı öğrenildi. 

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