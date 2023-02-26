Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

İfadeleri alınan 63 şüpheli ise serbest bırakıldı.



HIRSIZLIK SORUŞTURMALARI



Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili de soruşturmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda 379 olayla ilgili 306 şüpheli saptandı. Şüpheli 197 kişi, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.



Şüpheli 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Şüpheli 11 kişi ise halen gözaltında tutuluyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin