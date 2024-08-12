Depremlerden etkilenen Doğanşehir'de köy evlerinin inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, köy evlerinin inşası devam ediyor.

Depremlerden etkilenen Doğanşehir'de köy evlerinin inşası sürüyor

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan 4 bin 107 hak sahibi için konutların yapımı sürüyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, "1'inci kurada kırsaldaki depremzede vatandaşlarımıza teslim ettiğimiz konutların ardından bu ay içinde 2'nci kurayla yine konut teslimi yapacağız. Konutlarımızın yapımını yakından takip ediyor, teslimatının sağlaması için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

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