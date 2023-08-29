Depremlerden etkilenen Malatya’da içme suyu kaynağı içilebilir seviyeye ulaştı

Kentin su kaynağının eşsiz olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Mert, “Bizim kaynak suyumuz var ve bu su kendi cazibesiyle şehrimize akıyor. Sadece Sağlık Müdürlüğünün belirlediği oranda klor veriyoruz. Biz ‘içilebilir su’ dediğimiz zaman insanlar diyor ki ‘su içilemez.’ Sağlık Müdürlüğü ‘içilebilir’ diyor, biz ‘içilebilir’ diyoruz, herkes söylüyor ama ‘niye arıtılmadı?’ Böyle garip sorularla karşılaşıyoruz.” diye konuştu.



Malatya'nın şu an içme suyunun gönül rahatlığıyla tüketilebileceğinin altını çizen Mert, şunları kaydetti:



“Uluslararası standartlara göre suyun bulanıklık birimi 5 NTU'nun altında olması halinde içilebilir. Bizim suyumuz şu anda 1-2'lerde. Her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Çünkü yatak oturdukça, artçı depremler olsa dahi artık çok etkilemiyor. Malatyalılar, bizim suyumuzu rahat rahat için.”