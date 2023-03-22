Depremlerden sonra evlat edinme başvurularında artış

Yıkıcı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evlat edinme başvurularında artış yaşanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) gerçekleştirilen Türkiye Çocuk Araştırması Bilgilendirme Programına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların haklarına saygı duyulma oranlarında kız çocuklarının oranının erkek çocuklara göre daha düşük olmasına dikkat çekti.

Yanık, "Bu bize aslında toplumun kız ve erkek çocuklarının haklarını teslim noktasındaki tutumunu da işaret ediyor. Demek ki burada toplumsal dönüşümle alakalı yapmamız gereken hala daha çok şey var." diye konuştu.



"KORUYUCU AİLE VE EVLAT EDİNDİRMEDE ARTIŞ YAŞANDI"

Kendi aileleriyle yaşama imkanı olmayan çocuklar için evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetleri programlarını yürüttüklerini hatırlatan Yanık, "2002 yılından 2023 Şubat ayına kadar geçen süreçte toplam 19 bin 10 çocuğumuz yeni ailelerine kavuşmuşlar. Koruyucu ailede ise 2023 Şubat ayı itibarıyla 9 bin çocuğumuz 7 bin 432 koruyucu ailenin yanında yuvalarına kavuştular." dedi.

6 Şubat deprem tarihinden hemen sonra koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında kıyas kabul etmez bir artış olduğunu dile getiren Bakan Yanık, "Koruyucu aile için müracaat en son 350 binlerdeydi, 65 bin civarında da evlat edinme başvurusu var." dedi.

