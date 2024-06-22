Depremzede aile dolandırıldı: Prefabrik ev hayali kurarken 400 bin liradan oldular

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açmış ve 25 bine yakın insan vefat etmişti.

Depreme Reyhanlı ilçesi Öz Kurtuluş Mahallesi'nde yakalanan Çetiner ailesinin evi de ağır hasar aldı.

İddialara göre, depremde evleri yıkılan aile, prefabrik ev yaptırmak için 100 bin TL kaparo vererek bir ustayla anlaşmaya vardı, ilerleyen süreçte aileden peyderpey toplamda 400 bin TL alan usta kayıplara karıştı.

"DOLANDIRICI OLDUĞUNU BİR SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN ÖĞRENDİK"

Zanlının dolandırıcı olduğunu sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla öğrendiğini dile getiren depremzede Abdullah Çetiner, "Çaresiz kaldım, elimde ne varsa bu adamlara verdim." dedi.

