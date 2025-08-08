Depremzede ailelere yeni acı: Hem müteahhitlerle hem diploma çetesiyle mücadele edecekler

"BENİM ÇOCUKLARIMIN ÇİLESİ BİTMEDİ Mİ?" Avukat Nesibe Kaya Zabun'un kayınvalidesi Nurgül Göksu, "Sonra öğreniyorum ki gelinimin diplomasını başka insanlar... 'Hırsızlar' diyorum ben onlara, başka insanlar gelinimin diplomasını kullanmışlar. Bu insanların da çocuklarımın ölümüne sebep olan insanlar gibi en ağır cezayı alıp yargılanmalarını istiyorum ben. Dünden bu yana uyumadım. 'Nasıl olabilir' diyorum. Daha ne yaşayabilir bu anne. Daha ne yaşayabilir. Benim çocuklarımın çilesi bitmedi mi?" diye tepki gösterdi. "CÜBBESİNİ BİLE KOKUSU GİDECEK DİYE KILIFINI AÇMADAN MUHAFAZA EDİYORUM" Diploması kullanılan avukatlardan biri de eşi ve 11 günlük bebeğiyle yaşamını yitiren Hataylı Uğur Alkan.

Uğur Alkan'ın annesi Nalan Alkan, "Bana oğlumun cübbesi verildi. Ben o cübbeyi bir kokusuna bile hasret, 'Onun kokusu gidecek' diye kılıfını bile açmadan muhafaza ediyorum. 'Oğlumun kokusu içinde kalsın' diye. Biz bu kadar çabalarken, Allah aşkına müsade edin de bizim çocuklarımızın adının bulunduğu diplomalara elinizi sürmeyin. Okumayı becerememiş, ahlak yoksununun benim çocuğumun diplomasını kullanmasına asla ve asla müsade etmeyeceğim. Bütün bu yaptığınız yeter. Bu vicdansızlık yeter. Gücümüz kalmadı" diye konuştu.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Sahte diploma soruşturması ise sürüyor.



Türkiye'nin gündemine oturan soruşturmada şu ana kadar 37 şüpheli tutuklandı.



Dosya kapsamında 150 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetenin bugüne kadar 57 adet sahte diploma, 108 adet sahte sürücü belgesi ve dört adet sahte lise diploması düzenlediğinin tespit edildiğini açıkladı.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) dün soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaparak, "Yüzlerce sahte diploma düzenlendi." iddiasını yalanladı.



Merkezden yapılan açıklamada, "Sahte e-imzalar ile yüksek güvenlik gerektiren işlemler yapılamaz." denildi.