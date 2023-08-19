Depremzede ailenin 2 yaşındaki çocuğu balkondan düştü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde balkondan düşen 2 yaşındaki H.K. ağır yaralandı. H.K.'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Hatay'dan gelerek Kırıkkale'ye yerleştiği öğrenildi.

Depremzede ailenin 2 yaşındaki çocuğu balkondan düştü

Yenişehir Mahallesi 222. Sokak'taki bir apartmanda ailesiyle yaşayan H.K., kardeşiyle oynadığı sırada 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü.

Ağır yaralanan , yoldan geçen taksiyle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edileceği belirtilen H.K.'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Hatay'dan gelerek Kırıkkale'ye yerleştiği öğrenildi.

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