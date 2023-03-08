Depremzede ailenin çadırı yandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deprem nedeniyle evleri zarar gören ailenin kaldığı çadırda, fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Can kaybının olmadığı yangında çadır ve yanındaki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Depremzede ailenin çadırı yandı
Osmaniye'de çadır kentte yangın
Osmaniye'de çadır kentte yangın Haberi Görüntüle

'da depremzede ailenin çadırı yandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar gören 10 kişilik aile, Karaağaç Mahallesi Şehit Umut Sakaroğlu Caddesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde çadır kurup burada yaşamaya başladı. Ancak dün fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım çadırın üzerine düştü.

Depremzede ailenin çadırı yandı - 1

Çadır alev alırken burada yaşayanlar kendilerini dışarı attı. Park halindeki 2 otomobile de sıçrayan , bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Depremzede ailenin çadırı yandı - 2

Çadır ve otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Süheyla Küçük, çadırda çocukları, damadı ve torunlarıyla birlikte kaldıklarını, büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, yeni çadır veya konteyner istediğini söyledi.

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