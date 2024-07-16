Depremzede Arda, AYT sayısal birincisi oldu

"SÜRPRİZ OLDU" Eğitim hayatında çalışma alışkanlığı olduğunu, bu süreçte de sürdürdüğünü ve başardığını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu: "Aslında bu sonuç benim için biraz sürpriz oldu. O yüzden aslında şu an hem heyecanlı hem mutlu ve şaşkınım. Aslında hedefim ilk 1000'e girmekti bu sürpriz oldu. Çalışma sürecinde ailemin ve öğretmenlerin emeği oldukça fazla. Evde çok sessiz bir ortam istiyordum ve ailem bu imkanı bana sağladı. Oldukça rahat ve istediğim bir ortamda çalıştığım için de oldu."

HAYALİ İTÜ

Taşdemir, depremin kendisini olumsuz etkilediğini belirterek, "Afetin ardından biz de herkes gibi etkilendiğimiz için şehir değiştirmek zorunda kaldık bu da benim çalışmalarımı etkiledi. Bu yüzden ikinci kez hazırlanmamın sebebi aslında o afet olabilir çünkü afetten sonra çalışmalarına çok odaklanamadım o yüzden ikinci kez hazırlandım." dedi.



Hedefi hakkında açıklamalarda bulunan Taşdemir, "Önce üniversiteleri araştıracağım öyle gideceğim ama hep çocukluğumdan beri hayalim İTÜ ama yine de üniversiteleri araştırıp son kararı öyle vereceğim." diye konuştu.



Taşdemir, sonuçların açıklanmasının ardından kendisi gibi çevresindekilerin de şaşırarak sevindiğini anlatarak, ailesine ve çevresine böyle bir his yaşatabilmenin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.



Başarının sırrı hakkında açıklamada bulunan Taşdemir, "Üniversite sınavı özelinde anlatacak olursam eksiklerini anlayıp üzerine gitme diyebilirim. (Sınava girecek öğrenciler) Öncelikle girdikleri sınavı iyi analiz etsinler, eksiklerinin üzerine gitsinler ve psikolojilerini olabildiğince sağlam tutmaya çalışsınlar." ifadesini kullandı.