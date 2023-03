Depremzede baba kayıp oğlunu arıyor

"HER YERİ ARADIK SONUÇ ALAMADIK"



Oğlunu bulmak için her yeri aradığını ancak bir sonuç alamadığını belirten acılı baba, "Oğlum nereye götürüldü, nereye gitti, kimin elinde bilgimiz yok. Yani bir hastaneye mi gitti, sevgi evine mi götürüldü, yurda mı götürüldü, hiçbir şeyden haberimiz yok. Bütün her tarafa bilgi verdik, 183’ü, 184'ü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı her yere güncel fotoğraflarını gönderdik. Hiçbir eşleşme yok, benim oğlum nerede, depremden beri hala arıyoruz. Oğlumu istiyorum, başka da hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.