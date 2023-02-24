Depremzede eski eşini kaynar suyla yakan adam "Artçı sarsıntı nedeniyle oldu" dedi

"ÇOCUKLARIMLA EVSİZ VE ÇARESİZ KALDIM"



Eski eşinin amcasının oğlu olduğunu da ifade eden Altun, şikayetçi olduğunu belirterek "O dehşetten sonra annemlere gitmeye çalışırken, komşumuzu arkamdan göndermiş, 'Benden şikayetçi olmasın' demiş. Adalet istiyorum, hak yerini bulsun. İfadesinde 'Artçı depremler nedeniyle üstüne kaynar su döküldü' demiş, suçunu inkar ediyor. Tencereyi elinde gördüm, bilerek üstüme döktü." diye konuştu.



SAVAŞ ALTUN'UN İFADESİNE ULAŞILDI

Savaş Altun'un ise ifadesinde "Deprem sırasında soba sallanıyordu. Elimde havluyla sobanın bacasını tuttum. Soba devrilecekti. Sobanın üzerindeki tencere sarsıntıyla üzerine döküldü çünkü sobanın dibindeydi. Hastaneye götürmek istedim ama 'çocukların başında dur' dedi evden çıktı" dediği öğrenildi.