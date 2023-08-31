Depremzede esnafın umudu yeniden yeşerdi

“Yeniden ayağa kalktık, ayakta durmaya çalışıyoruz”



Depremzede esnaf Seval Güç, asrın felaketinin ardından yeni bir iş yerine sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek “Depremden önce çok güzel bir hayatım vardı. Eşimle beraber mini market işletiyorduk. Mahalleyle iç içeydi, çok güzeldi anlatamam. Depremde; evimiz, iş yerimiz yıkıldı ve her şeyimizi kaybettik. En çok da beni acıtan komşularımı kaybetmek oldu. Coca-Cola sayesinde yeni bir iş yerine sahip olduk. Yeniden ayağa kalktık, ayakta durmaya çalışıyoruz” dedi.



“Depremden önce marketim vardı, şu anda Coca-Cola sayesinde devam ettirebiliyorum”



Coca-Cola sayesinde yeni iş yeriyle hayatına devam ettirmeye çalıştığını ifade eden depremzede esnaf Özlem Coşar, “Çok büyük bir felaketti, rabbim bir daha yaşatmasın. Çok günler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Depremden önce marketim vardı, şuan da Coca-Cola sayesinde devam ettirebiliyorum. Bize çok yardımcı oldu, çok nadir firmalar böyle destek oldu. Onların sayesinde ayakta durmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Her şeyle yöresel lezzetleri üretmeye devam ediyoruz”



Hatay’ın yöresel lezzetlerini konteyner kasabında devam ettirdiğine değinen Nuri Başak, “Benim fırınlı kasap dükkanım vardı. Depremde evimiz ve dükkanım yıkıldı. Sağ olsun Coca-Cola ailesi destek çıktı. Sayelerinde tekrardan çarkımızı döndürmeye devam ediyoruz. İş yerimizi açtık. Her şeyle yöresel lezzetleri üretmeye devam ediyoruz. Lezzetlerimiz olan; tepsi kebabı, kağıt kebabı, mangal, kuşbaşı, kıyma, lahmacun ve mezelerimiz ile devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.