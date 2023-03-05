Depremzede o anları anlattı: Kendimi 3-4 saniye içerisinde enkaz altında buldum

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'nda bulunan Ebrar Sitesi'nde depreme yakalanan ve altında kaldığı enkazdan 8 saat sonra kurtarılan 24 yaşındaki Hacı Veysel Karagün’ün Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.



Depremde yaşadığı dehşet anlarını anlatan Karagün, uykuda yakalandığı depremde kendisini 3-4 saniye içerisinde enkaz altında bulduğunu söyledi.



24 yıl yaşadığı Kahramanmaraş’ı depremin ardından tanıyamadığını dile getiren Karagün, “Depremin saat 04.17’de olduğunu söylüyorlar. O sırada ben, ağabeyim ve kardeşim aynı odada yatıyorduk. Depremin olduğu saatte biz uyandık. Uyandığımızın üzerinden çok fazla geçmeden 3-4 saniye içerisinde kafamı çevirdim ve duvarların kırıldığını gördüm. Ondan sonra zaten bir anda bina yıkıldı. Kendimi aşağıda buldum." dedi.