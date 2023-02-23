Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kamyona çarptı: 2 ölü, 6 yaralı

Depremzedeleri taşıyan otobüs Adana'da kaza yaptı.

Kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.

2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.