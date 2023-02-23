Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri, Hatay'dan Konya'daki KYK yurduna taşıyan otobüs, Adana'da kömür yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Depremzede öğrencileri 'dan 'ya götüren otobüs, 'da kamyona çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 otoyolu Müminli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde üniversiteye hazırlanan depremzede öğrencileri alıp Konya'ya KYK yurduna götüren otobüs, önünde giden kömür yüklü kamyona çarptı.

Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı - 1

2 şoför ve 2 öğretmenin de aralarında olduğu 48 kişinin bulunduğu otobüs hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı - 2

Kaza yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öğretmen Hanife Şahin ile öğrencilerden Merve Genç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Depremzede öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı - 3

Yaralanan 6 kişi ise Adana'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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