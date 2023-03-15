Depremzede şikayet etti, ev sahibi ve emlakçı için işlem başlatıldı

Ailesiyle eve yerleştikten sonra ödediği kira bedelinin, komşularının ödediği kira bedelinden çok daha yüksek olduğunu anlayan Alçı, emlakçı ve ev sahibinden şikayetçi oldu.



Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, emlakçı ile ev sahibi hakkında inceleme başlattı.



Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlakçı ile ev sahibi hakkında, "fiyatları etkileme suçundan" adli işlem başlatılırken, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından da emsal kira bedelinin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

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