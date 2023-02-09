Depremzededen duygulandıran sözler: Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından 10 ilde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaralılar ve depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan vatandaşlar için çalışmalar devam ediyor.



Dün akşam saatlerinde 600 depremzede, Antalya'nınKemer ilçesinde bir otele yerleştirildi. Halen depremin etkisinde olan vatandaşlar için psikolog ve doktorların bulunduğu 3 oda kliniğe çevrildi.



"CANLI BOMBA PATLADI ZANNETTİM"



Adıyaman’dan gelen depremzedelerden Serpil Subaşı, deprem anında büyük bir ses geldiğini belirterek canlı bomba patladığını zannettiğini ifade etti.



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Kafasına tavan düştüğünü söyleyen Subaşı, "Birinci kattaydık, kendimizi kızımla dışarıya attık. Yağmurun altındaydık. Kaldığımız apartmanın alt 3-4 katı yıkıldı. Ablam, eniştem, amcamın çocukları henüz meydanda yoklar." dedi. Cenazelerin kefeni olmadığını dile getiren Subaşı, dün ve bugün çok yardım geldiğini belirtti.

"4 YAŞINDAKİ TORUNUM TATİLE GELDİĞİNİ ZANNEDİYOR"

Otelde çok iyi şekilde ağırlandıklarını ifade eden Subaşı, "4 yaşındaki torunum 'Biz ne kadar güzel yere gelmişiz' diyor. Evimizin yıkıldığını bilmiyor, tatile geldik sanıyor. 'İyi ki buraya gelmişiz, en azından sallanmıyoruz' diyor. Her dakika sallanıyorduk çünkü." ifadelerini kullandı.

"61 KİŞİNİN İSMİNİ SİLDİM"

Malatya’dan gelen bir başka depremzede Engin Kubilay, telefonundan 61 kişinin numarasını silidğini ifade etti.

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Deprem anına ilişkin "İlk deprem 1,5 dakika sürdü. Evin tüm malzemeleri yer değiştirdi. Odalar birbirine girdi. Can havliyle herkes bir şekilde kendini dışarıya attı." ifadelerini kullanan Kubilay, psikolojisinin iyi olmadığını söyledi.

"BİZE VERDİKLERİ DESTEK ÖNEMLİ"

Otelde personelin kendileriyle çok ilgilendiğini dile getiren Kubilay, manevi desteğin önemine vurgu yaparak, "Bizi buraya aldılar. Bu bizim için velinimet. Otele geldiğimiz günden bu yana, personel seferber oldu. İç çamaşırımıza kadar kaç beden giydiğimizi sordular. Maddiyat önemli değil, manevi olarak bize verdikleri destek önemli. Yemeğimizi, suyumuzu her şeyimizi destekliyorlar. Ben şu an gurur duyuyorum. Ne mutlu bana ki Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyorum" diye konuştu.