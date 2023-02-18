e-Devlet'ten depremzedeler için yeni hizmet: Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.



Bunun için afetzedenin yerleşim yeri veya diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması yeterli olacak.



Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzedeler, kendilerinin yanı sıra veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini de e-devlet'ten barkodlu olarak temin edebilecek.



Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 3 AY GEÇERLİ OLACAK



Barkodlu geçici kimlik belgesi, üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

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