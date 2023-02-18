e-Devlet'ten depremzedeler için yeni hizmet: Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kimliklerine ulaşamayan depremzedeler, kendileri ve aileleri için geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden oluşturabilecek. Peki, geçici kimlik belgesi nasıl alınır?

e-Devlet'ten depremzedeler için yeni hizmet: Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.

Bunun için afetzedenin yerleşim yeri veya diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması yeterli olacak.

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzedeler, kendilerinin yanı sıra veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini de e-devlet'ten barkodlu olarak temin edebilecek.

e-Devlet'ten depremzedeler için yeni hizmet: Geçici kimlik belgesi nasıl alınır? - 1 Kaynak: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

3 AY GEÇERLİ OLACAK

Barkodlu geçici kimlik belgesi, üç ay, yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

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