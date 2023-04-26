Depremzedeler için askıda bilet kampanyası başlatıldı: Askıda bilet nasıl alınır?

İhtiyacı olan depremzedelere oy kullanmaları için "askıda bilet" uygulaması başlatıldı. Askıda Bilet, "Oy ve Ötesi", "Türkiye Taıntım Vakfı", "Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği", "Türkiye Gönüllüleri" ve "İhtiyaç Haritası"nın desteklediği sivil bir inisiyatif. Peki, askıda bilet nasıl alınır?

Depremzedeler için askıda bilet kampanyası başlatıldı: Askıda bilet nasıl alınır?

Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV), Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ikametlerinin bulunduğu şehri terk etmek zorunda kalan ve başka şehre taşınan depremzedeler için askıda bilet uygulaması başlattı.

Depremzedeler için askıda bilet kampanyası başlatıldı: Askıda bilet nasıl alınır? - 1

Depremzedelerin bilet alabilmeleri ve gönüllülerin bağış yapabilmeleri için resmi bir internet sitesi hazırlandı. Depremzedelerin, askıda bilet uygulamasının web sitesi üzerinden ''bilet iste'' butonuna tıkladıklarında çıkan formu eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Yapılan kontroller sonrasında ise bilet talep ediliyor.

Aynı şekilde askıda bilet kampanyasına bağış yapmak isteyenler de siteden en düşük 250 TL olacak şekilde bağışlarını gerçekleştirebiliyor.

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