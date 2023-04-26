Depremzedeler için askıda bilet kampanyası başlatıldı: Askıda bilet nasıl alınır?

Depremzedelerin bilet alabilmeleri ve gönüllülerin bağış yapabilmeleri için resmi bir internet sitesi hazırlandı. Depremzedelerin, askıda bilet uygulamasının web sitesi üzerinden ''bilet iste'' butonuna tıkladıklarında çıkan formu eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Yapılan kontroller sonrasında ise bilet talep ediliyor.



Aynı şekilde askıda bilet kampanyasına bağış yapmak isteyenler de siteden en düşük 250 TL olacak şekilde bağışlarını gerçekleştirebiliyor.

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