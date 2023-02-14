Depremzedeler için askıda ev kampanyası başlatıldı

Depremzedelerin barınma ihtiyacı için "askıda ev" kampanyası başlatıldı.



Pek çok vatandaş ise boş olan evi ya da yazlığında depremzedeleri ağırlamak istiyor. Bu ihtiyaçtan hareketle iki tarafı bir araya getirecek bir web sitesi geliştirildi.



Konutunu depremzedelere açmak isteyen ya da kalacak yer arayan depremzedeler askıdaev.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Başvurularda iletişim ve adres bilgileri alınıyor,, daha sonra bu bilgiler doğrulanıyor.

Ardından tarafların iletişime geçmesi sağlanıyor.

YAZLIK SAHİPLERİNE ÇAĞRI

Zingat Genel Müdürü Mehmet Erkek, 150 depremzededen hemen talep aldığını belirtti. 50 kadar evin sisteme dahil olduğunu ifade eden Erkek, "İstanbuli Ankara, İzmir olmak üzere evini paylaşmak isteyen var. Mardin Nusaybin'den bile var." dedi.

Kampanyaya özellikle yazlık sahiplerinin katılımı için de çağrı yapılıyor.