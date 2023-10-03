Depremzedeler için yapılan köy evlerinde ilk teslimat kasımda

ETRAFI YEŞİL ALAN OLACAK



Köy evlerinin, bir evde olması gereken bütün konforu yansıtacağını anlatan Masatlı, konutların etrafında yeşil alan oluşturulması hususuna da önem verdiklerinin altını çizdi.



Masatlı, bu kapsamda her evin önünde mutlaka bir bahçe ya da bir yeşil alan olacak şekilde evlerin projelendirildiğini vurguladı.



Köy evlerinde sosyal donatıların da eksik olmayacağını belirten Masatlı, "Köy evlerimizin projelendirmesinde 100'den fazla konutun olduğu yerlerde cami, köy konağı ve çocuk oyun parkı gibi sosyal alanlar da unutulmamış ve projeye dahil edilmiştir." diye konuştu.



EVLER İÇİN KURA ÇEKİLECEK



Köy evlerinin tesliminin, başvurusu bulunan hak sahipleri arasında gerçekleştirilecek kura sistemiyle yapılacağını anımsatan Masatlı, şunları kaydetti:



"Köy evlerinin nasıl teslim edileceği vatandaşlarımızın merak ettiği bir konudur. Köy evleri AFAD Başkanlığımızla koordineli olarak hak sahipliği esasına göre teslim edilecektir. Başvuru yapan hak sahibi vatandaşımızın arasından kura sistemiyle teslimler yapılacaktır. Hatay'ımızın en kısa zamanda ayağa kaldırılması bakımından vatandaşlarımızın daha mutlu olmalarını sağlamak temel gayemizdir. Çalışmalarımız bu anlayışla hız kesmeden devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın göstereceği sabır ve anlayışa çok ihtiyacımız var."