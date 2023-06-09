Depremzedelerden Ebrar Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin suç duyurusu

Ebrar Sitesi sakinleri ile yakınları Kahramanmaraş Adliyesi önünde bir araya geldi.



Burada grup adına gazetecilere açıklama yapan avukat Mustafa Mert Doğan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Ebrar Sitesi'nin depremin simgesi haline geldiğini belirtti.



Doğan, Ebrar Sitesi'ndeki yıkımda yapı denetim firması ve müteahhitten öte bir ihmal zincirinin olduğunu ileri sürerek, yıkıma doğrudan veya dolaylı neden olanlardan şikayetçi olacaklarını dile getirdi.

"ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN BİR ADIM"



Depremde hayatını kaybeden tüm aileler için hukuk mücadelesine girdiklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:



"11 ili kapsayan depremlerde ortaya çıkan yıkım, 10 binlerce hatta yüzbinlerce ailenin ocağına ateş düşürdü. Biz bu ailelerin her birinin içerisindeki adalete dair inancı yükseltmek için buraya geldik. Ebrar Sitesi, Kahramanmaraş için önemli bir simge halini aldı. Bu simgenin adalet için de bir simge haline gelmesini, suçluların cezalandırılmasını, ihmali olanların ihmallerinden dolayı yargılanmasını sağlamak için buradayız. Savcılığa ilgili delillerimizi ve iddialarımızı ileteceğiz. Türkiye'deki bütün yurttaşları, bir haysiyet mücadelesi halini alacak olan bu deprem sürecinde bizlerin yanında yer almasını istiyoruz. Bugün Ebrar Sitesi adaletin sağlanması için bir adımdır."



Ebrar Sitesi'nde ailesini kaybeden Fatma Irmak da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde birçok yakınını kaybettiğini dile getirerek, hukuki sürecin yakından takipçisi olacaklarını belirtti.



Açıklamanın ardından katılımcılar, suç duyurusu dilekçelerini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

