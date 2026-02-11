Depremzedelere faizsiz, iki yıl ödemesiz ve 18 yıl sabit taksitli konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantı sında depremzedeler için konut kampanyasının ayrıntılarını açıkladı. Erdoğan, depremzedelere evlerin faizsiz olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak, 18 yıl aynı fiyatla ödeyecek." dedi.

3+1 konutlar için ayda 8 bin 750 lira taksit ödenecek. Bu fiyat 18 yıl boyunca sabit, yani faizsiz olacak.

PEŞİN ÖDEMEK İSTEYEN 484 BİN LİRADAN EVİ ALABİLECEK

Erdoğan, "Peşin ödemek isteyen olursa Meclis'te düzenleme yapacağız.484 bin liradan, neredeyse dörtte biri fiyatına vatandaşlarımız evleri alabilecek." diye konuştu.

FAİZSİZ, İKİ YIL ÖDEMESİZ, 18 YIL SABİT TAKSİT

Buna göre depremzedelere faizsiz, iki yıl ödemesiz, 18 yıl sabit taksitli konut imkanı tanınacak. Deprem bölgesindeki konut tutarının yüzde 65'ini devlet ödeyecek.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM

Bir afet konutunun (3+1 konut ) taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL, aylık sabit taksidi ise 8 bin 750 TL olacak. Peşin fiyatı da 484 bin TL olacak. Bir köy evinin ise taksitli fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksidi de 8 bin 100 TL olarak belirlendi.

KAMU BANKASINDAN KREDİ İMKANI

Bir köy evinin peşin satış tutarı ise 448 bin TL olacak. Peşin ödemede kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları kredi imkanı sunacak.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Değerli misafirler, geliyorum bugünkü asıl konumuza. Sosyal devlet ilkemizin vücut bulduğu alanların en başında afet zararlarının tazmini vardır. Ülkemizde son 23 yılda yaşanan doğal afetlerin hiçbirinde vatandaşlarımızı mağdur etmedik. Hele hele milletimize faizle afet konutu hiçbir zaman ödetmedik. Olabilecek en uygun şartlarda, hiç kimseyi yormadan, kimseyi sıkıntıya düşürmeden afetzede kardeşlerimizi yuvalarına kavuşturduk. 23 yıldır ne yaptıysak 6 Şubat deprem konutları için de aynısını yapıyoruz. Daha önce İzmir’de, Elazığ’da, Bozkurt’ta, Manavgat’ta milletimiz nasıl faizsiz, sabit fiyatlarla ev sahibi olduysa yine bu evlere de öyle sahip olacak.

Bakınız, İzmir’de afet konutlarının aylık taksidi bin 600 lira. Elazığ’da taksitler sadece 1060 lira. Giresun’daki kardeşlerimiz afet konutları için bin 400 lira ödüyor. Yani her bir kardeşimiz son derece sembolik rakamlarla ev sahibi oldular. 11 ilimizdeki vatandaşlarımız da evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak. Son kabine toplantımızda meseleyi enine boyuna değerlendirdik. Titiz bir çalışmayla milletimiz için en uygunu neyse onu ortaya çıkardık.