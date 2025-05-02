Depremzedelere kirli oyun! Ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Burada görevli polis memuru E.C., binada yaşamını yitirenlerin yakınlarına altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etti.

Türkiye 'nin 11 şehrinde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin enkazdan çıkan altınlarını zimmetine geçirdiği belirlenen polis, memurluktan ihraç edildi.

BİR SÜRE SONRA GERİ ARADI, ALTINLARI İSTEDİ

İddiaya göre polis memuru E.C., bir süre sonra altınlarını teslim ettiği kişileri arayıp, "Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemesi sonrası size geri teslim edeceğim." dedi.

Polis memuru, depremzede ailelerden bir süre sonra altınları teslim aldı.

Depremzedelerden biri altınları bozdurduğunu söyleyince, polis memuru, "Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et." dedi.

ALTINLAR GERİ GELMEDİ

Ancak bir süre sonra altınlar geri gelmedi, polis memuru da şüpheli cevaplar vermeye başladı.

Mağdurlar, aynı apartmanda gelini ve iki yeğenini kaybeden avukat Nazan Akça Subaşı'ya ulaştı.