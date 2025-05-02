Depremzedelere kirli oyun! Ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ölenlerin enkazdan çıkan altınlarını zimmetine geçiren polis, memurluktan ihraç edildi. Polis önümüzdeki günlerde ağır cezada yargılanacak.
Türkiye'nin 11 şehrinde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaşamını yitirenlerin enkazdan çıkan altınlarını zimmetine geçirdiği belirlenen polis, memurluktan ihraç edildi.
Olay Adana'da yaşandı. Çukurova'daki İhsan Bayram Sitesi'nde yıkılan binada 82 kişi yaşamını yitirdi.
Yıkılan binanın enkazından çıkartılan altınlar ise 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi'ne teslim edildi.
Burada görevli polis memuru E.C., binada yaşamını yitirenlerin yakınlarına altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etti.
BİR SÜRE SONRA GERİ ARADI, ALTINLARI İSTEDİ
İddiaya göre polis memuru E.C., bir süre sonra altınlarını teslim ettiği kişileri arayıp, "Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemesi sonrası size geri teslim edeceğim." dedi.
Polis memuru, depremzede ailelerden bir süre sonra altınları teslim aldı.
Depremzedelerden biri altınları bozdurduğunu söyleyince, polis memuru, "Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et." dedi.
ALTINLAR GERİ GELMEDİ
Ancak bir süre sonra altınlar geri gelmedi, polis memuru da şüpheli cevaplar vermeye başladı.
Mağdurlar, aynı apartmanda gelini ve iki yeğenini kaybeden avukat Nazan Akça Subaşı'ya ulaştı.
İLK SUÇ DUYURUSUNDAN SONUÇ ÇIKMADI
Avukat Subaşı, polis memuru E.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi.
Bunun üzerine avukat Subaşı, savcının verdiği takipsizlik kararı üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu ve dönemin savcısının verdiği karar kaldırılıp soruşturma izni verildi.
Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.
POLİS MEMURU İSTİFA ETTİ
Müfettişlerin incelemesi devam ederken E.C., polislikten istifa etti.
Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, E.C. hakkında iki kez devlet memurluğundan çıkartma cezası verdi.
Hakkında zimmet, görevi kötüye kullanma, irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet ve resen tespit edilecek diğer suçlar hakkında dava açılan eski polis, iddianamenin hazırlanmasının ardından önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlayacağı öğrenildi.
"KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDİM"
Mmeslekten ihraç edilen E.C.'nin ise savcılığa verdiği ifadesinde kimseyi mağdur etmediğini, altınları teslim ederken karışıklık yaptığını, bu sebeple birçok kişinin altınını gidip yeniden evlerinden aldığını söylediği öğrenildi.
"TUTANAK TARİHLERİNİ BİLE DEĞİŞTİRDİ"
Olaya ilişkin süreci anlatan avukat Nazan Akça Subaşı, polis memurunun kendini haklı çıkarmak için tutanak tarihlerini değiştirdiğini söyledi.
Subaşı, "28 Mart'ta teslim ettiği altınlar için 28 Nisan olarak tarihleri değiştirip kendisini haklı göstermeye çalışmış. Savcılık dosyasında bunların hepsi yer alıyor. Ben sadece kendi müvekkillerim ile ilgili olanları tespit ettim ve milyonluk bir vurgun söz konusu." dedi.
HALA ALTINLARINI ALAMAYANLAR VAR
Depremzedelerin mağdur olduğunu ve altınları halen alamadıklarını aktaran Subaşı, şöyle devam etti:
"Vatandaşlar devletin polisine güvenip altınlarını geri verdi. Ancak bir süre sonra altınları alamayınca savcılığa gitmişler ve dönemin savcısı da o mağdurları karakola yönlendirmiş.
O dönem savcı vatandaşı dinleseydi eğer nasıl bir dolandırıcılığın döndüğünü ortaya çıkacaktı.
Ancak bizim araştırmalarımız ile bu soruşturma derinleşti. Dileriz ki böyle arsız ve hırsız polisler kamu görevini yerine getirmez, görevini layıkıyla yapan polislerimizin adı lekelenmez."
"BU ALTINLAR SİZİN DEĞİL DEYİP GERİ ALDI"
Osman Özgen ise polis memuru E.C.'ye o dönem yaklaşık 200 bin liralık altın teslim ettiğini anlattı.
Özgen, "Orada canımızın derdindeyken enkazdan altınların bulunduğu haberi geldi. Daha sonra karakola gittik, bize 2 bilezik teslim edildi ancak eve gittiğimizde 'bu altınlar sizin değil, geri verin' denilerek altınları geri aldı. O altınlar gitti, daha da göremedik." diye konuştu.
Osman Özgen, "Sıkışığım altınları ver." dediğinde ise, "Enkaz kaldırılması bitsin, bütün enkaz elensin, altınları öyle vereceğim." yanıtını aldığını anlattı.
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