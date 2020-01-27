Depremzedelere yapılacak yardım miktarı açıklandı (Evi yıkılana 41 bin lira)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedelere verilecek destekleri açıkladı.



Elazığ'da basın toplantısı düzenleyen Soylu şunları söyledi:



"Evi tamamen yıkılanlara toplam 41 bin lira yardım yapılacak. Orta hasarlı ev sahiplerine 5 bin lira ödenecek verilecek. 27 bin lira da güçlendirme kredisi vereceğiz.

Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 30 bin lira, acil kira ödeneği olarak da 11 bin lira olmak üzere toplam 41 bin lira verilecek.



HASARLI EVE 27 BİN LİRA GÜÇLENDİRME KREDİSİ

Orta hasarlı ev sahiplerine 5 bin lira ödenek verilecek. 27 bin lira uzun vadeli faizsiz güçlendirme kredisi vereceğiz.

KÖY EVLERİ İÇİN 16 BİN LİRA DESTEK

Köy evleri için 16 bin lira destek vereceğiz."



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