Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdılar

Gözaltına alınan şüphelilerin, sosyal medya sitelerine sahte satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanları verdikleri, arayanlardan kapora ya da tam ücret almalarına rağmen konteynerleri göndermedikleri belirlendi.



Ayrıca yapılan incelemede telefon numaralarının da yabancı uyruklu kişilere ait olduğu tespit edildi.



Şüphelilerin 40'tan fazla depremzedeyi bu yöntemle dolandırdıkları saptandı.



Gözaltına alınan İ.Ö, M.İ, S.R.U, S.F, H.A, S.A, G.A, G.K, B.D, B.Ö, E.D, K.T, T.Y, İ.K, G.Ç, S.D. ve G.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.