Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı

Adana’da depremzedelerin yardımlarını çaldığı öne sürülen 10 zanlı tutuklandı.

Depremzedelerin malzemesini çalan 10 hırsız tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden biri olan 'da 12 apartman yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar aldı. Birçok bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti.

Durumu fırsat bilip, boş binalara girerek hırsızlık yapanlara karşı polis çalışma başlattı. Ekipler, ev ve iş yerleri ile bölgelerine götürülen yardım malzemelerini çaldıkları belirlenen 10 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 12 paket bebek bezi, 13 konserve yiyecek, 13 diş macunu ve fırçası, çok sayıda tıraş bıçağı ve köpüğü, hijyen malzemesi, pil ile inşaat malzemesi ele geçirildi.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

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