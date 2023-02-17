Depremzedelerin taşınma telaşına 'fırsatçı' tarife

Kahramanmaraş merkezli depremde yüzlerce ev yıkılırken, kimi evler de hasarlı ya da ağır hasarlı olarak ayakta kaldı.



Depremden etkilenen illerden biri olan Gaziantep Nurdağı'nda hasarlı evlerde yaşayanlar ise evlerinde kalan eşyalarını tahliye edebilme peşine düştü.

Özellikle yüksek katlarda oturanlar, hasardan dolayı evlerine giremeyince çareyi vinç desteğinde buldu. Asansörlü sistemle evin penceresinden aşağıya indirilen eşyalar, kamyonlara yüklendi. Ancak afetzedeler, nakliye için fiyat fırsatçılığından yakındı.



''BİR TANESİ 9 BİN LİRA İSTEDİ''



Afetzedelerden Ramazan Özkan, “Bir tanesi geldi 9 bin lira istedi. Sadece indirmeye, taşımaya bile değil. Belli ki fırsatçılık var" ifadelerini kullandı. Nakliye işi yapan Abdurrahman Şahin ise fiyat artışını kabul etti ancak yüzde 100'e varan artışların olmadığını savundu.

