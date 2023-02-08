Depremzedelerle dalga geçen kadın tutuklandı

Kahramanmaraş'taki depremzedelerle dalga geçen kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Çektiği videoyla deprem bölgesinde yaşanan yıkımlarla dalga geçen kişi, sosyal medyada büyük tepki topladı.
TEPKİ TOPLADI
Harekete geçen polis ekipleri, Ceren Ö. isimli şahıs gözaltına aldı.
Görüntülerde yaptığı dualarla yıkımlara sevindiğini söyleyen kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Ceren Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.