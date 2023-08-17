Depremzedenin eşyalarını seyyar satış arabasına yükleyip çaldılar

Komşusunun fark edip telefonla aramasıyla evinin soyulduğunu öğrenen Rıfat A., durumu polis bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi.



Ekipler, şüphelilerden Uğur Bek’i adresine yapılan baskında yakaladı. Diğer şüpheli ise bulunamadı.



Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli Bek, pişman olduğunu ve Rıfat A.’nın zararını karşılamak istediğini söyledi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Bek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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