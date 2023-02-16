'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan kişi tutuklandı

Muğla'da depremzede olduğunu söyleyerek aldığı yardım malzemelerini sattığı belirlenen Ali Kamalak tutuklandı.

'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan kişi tutuklandı
Deprem soruşturmaları: Dört ilde 34 tutuklama

soruşturmaları: Dört ilde 34 tutuklama

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Emniyet Müdürlüğü Hamdi Bey Polis Merkezi ekipleri, kendisini depremzede olarak tanıtan Ali Kamalak'ın (55) gençlik merkezlerinde dağıtılan yiyecek, içecek, giyecek ve yakacakları alıp sattığı bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Menteşe ilçesinde 1 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 atlet, 4 takım çocuk kıyafeti, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kadın botu, çeşitli kuru bakliyatlar, kağıt havlular, 1,5 litre zeytinyağı ele geçirildi.

'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan kişi tutuklandı - 1

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamalak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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