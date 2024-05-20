Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar

Dün gece saatlerinde Gazi Caddesi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen M.K.A. (19) ve H.K.A. (17), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı neticesinde yaralandı.



Yaralı gençler kendi imkanları ile sığındıkları bir işletmeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.