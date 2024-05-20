Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar

Çorum’da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen iki kişi bıçaklandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar

Dün gece saatlerinde Gazi Caddesi'nde - derbisi sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen M.K.A. (19) ve H.K.A. (17), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısı neticesinde yaralandı.

Yaralı gençler kendi imkanları ile sığındıkları bir işletmeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Derbi kavgasını ayırmak isterken bıçaklandılar - 1

Yaralı kişiler sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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