Derbi sonrası muhabire saldıran kişi serbest

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan Sezgin Gülnar tahliye edildi.

Derbi sonrası muhabire saldıran kişi serbest

Başkanı Hasan Arat'ın özel kalemi olduğu açıklanan Sezgin Gülnar, derbisi sonrası çıkan olayda bir muhabiri yumrukladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Savcılığa yapılan itiraz neticesinde Sezgin Gülnar serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan derbi sonrası, Sezgin Gülnar ve spor muhabiri Emre Kaplan arasında kavga çıkmıştı.

Kaplan'a yumruk atıp, burnunu kıran Gülnar için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medyadan mesaj paylaşmıştı.

Gülnar aynı gece gözaltına alınıp tutuklandı. Beşiktaş Kulübü de devreye girip, karara itiraz etti.

Sezgin Gülnar'ın serbest bırakılması üzerine kulüp "Adalet yerini buldu. Şimdi daha fazla kenetlenme zamanı." şeklinde açıklamada bulundu.

Öne Çıkan Video

Yine sağlıkta şiddet: Doktora makas ve su ısıtıcısıyla saldırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...