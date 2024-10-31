Derbi sonrası muhabire saldıran kişi serbest
Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan Sezgin Gülnar tahliye edildi.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın özel kalemi olduğu açıklanan Sezgin Gülnar, Galatasaray derbisi sonrası çıkan olayda bir muhabiri yumrukladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Savcılığa yapılan itiraz neticesinde Sezgin Gülnar serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan derbi sonrası, Sezgin Gülnar ve spor muhabiri Emre Kaplan arasında kavga çıkmıştı.
Kaplan'a yumruk atıp, burnunu kıran Gülnar için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medyadan mesaj paylaşmıştı.
Gülnar aynı gece gözaltına alınıp tutuklandı. Beşiktaş Kulübü de devreye girip, karara itiraz etti.
Sezgin Gülnar'ın serbest bırakılması üzerine kulüp "Adalet yerini buldu. Şimdi daha fazla kenetlenme zamanı." şeklinde açıklamada bulundu.
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