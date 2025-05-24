Dere kenarına gizlenen esrarı dedektör köpek buldu
Bİtlis'te jandarma uyuşturucu operasyonu yaptı. Operasyonda, dere kenarına gizlenmiş uyuşturucuyu, dedektör köpek buldu.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, dere kenarına gizlenmiş 18 kilo esrar maddesi dedektör köpek tarafından bulundu.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, dere kenarına otların arasına gizlemiş vaziyette 18 kilo toz esrarın ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis merkezde dere kenarında otların arasına gizlenmiş 18.2 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiştir." denildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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