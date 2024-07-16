Dere kenarında baza içinden ceset çıktı

Kırşehir'de dere kenarındaki bazanın içinde battaniyeye sarılı kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Dere kenarında baza içinden ceset çıktı

Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu.

Bazanın içini açan bu kişi, battaniyeye sarılı 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. İ

hbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cesedi bulan kişi de ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü eve çarptı: 1 ölü

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama

Diyarbakır'da uyuşturucu satıcılarına dev operasyon: 40 tutuklama

Bayburt'ta sağanak yağış: Cadde ve sokakları su bastı

Bayburt'ta sağanak yağış: Cadde ve sokakları su bastı

57 ilde uyuşturucu operasyonu: 396 kişi yakalandı

57 ilde uyuşturucu operasyonu: 396 kişi yakalandı

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Ehliyetsiz motosiklet kullanan çocuklar kovalamacada yakalandı

Ehliyetsiz motosiklet kullanan çocuklar kovalamacada yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...