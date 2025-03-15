Dere kenarında roket alarmı: Güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı

Akdeğirmen Mahallesi'nde Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarındaki dere kenarında, patlamamış bir askeri mühimmat görüldü.



İhbarla bölgeye bomba imha uzmanı ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, mühimmatın askeri alanda eğitim amaçlı kullanılan anti personel RPG-7 roket parçası olduğu belirlendi.



TRAFİĞE KAPATILDI



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yakınındaki caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bu sırada yürüyüş yapan bir sporcu grubu da bölgeden uzaklaştırıldı.



Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kumandalı fünye bağlanan roket parçası, patlatılarak imha edildi.